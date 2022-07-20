〈南山淨值大減〉潤泰全、潤泰新擬重新評估資產 暫無處分資產打算

潤泰全 (2915-TW)、潤泰新 (9945-TW) 今(20) 日晚間召開重訊記者會，會中表示，兩家公司皆透過轉投資潤成投控，分別持有南山人壽 26.62%、25.11% 股權，隨著第二季美國升息幅度擴大，影響南山人壽淨值持續下降，擬將投資性不動產改採公允價值衡量，至於第二季淨值影響數，尚未有確切金額。

至於潤泰全是否透過處分資產提升淨值，潤泰全回應，目前未有處分資產計畫，股利發放也維持既有政策，對整體淨值影響屬可掌控範圍。

潤泰全指出，受利率變動影響，造成第一季其他權益因認列採權益法之關聯企業金融資產評價，減少約 529 億元，5-6 月美國聯準會又接續升息 5 碼，對金融資產可預期也會造成波動，使得淨值持續下滑，為確保公司股東權益，將依法針對投資性不動產改採公允價值衡量，隨著市價增加，將提升公司淨值。

潤泰新指出，利率上升時，債券反映利息上升致價格大幅降低，但負債面未能同時反映市場利率變動而隨之減少，導致壽險業淨值遭低估，為確保公司股東權益，因此將變更會計政策。

至於其他增加淨值方法，如現金增資、發行公司債等，潤泰全表示，待資產重新評估後，會反映在財報，屆時不排除祭出改善措施，也重申目前仍並未考慮降低潤成投控持股。