〈南山淨值大減〉陷南山淨值危機 寶成提「四不」回應

媒體報導，潤泰新 (9945-TW)、潤泰全 (2915-TW) 與寶成 (9904-TW) 受南山人壽淨值下滑拖累，三家公司淨值恐都遭到波及，寶成今 (20) 日晚間召開重訊提出「四不」回應，表示不會影響本業營運、不會調整會計政策、不會調整對南山人壽持股、不會增資或發公司債等措施來提高淨值，公司也未對外公告財務預測，呼籲投資人審慎判斷市場消息。

潤泰集團宣布將以公允價值法重估不動產價值，躲避下市危機，也引起市場關注寶成是否跟進，公司表示，公司將不會進行任何會計政策調整，也不會使用增資、發債來提高淨值。

寶成也說，目前持有南山人壽不對營運造成影響，未來也不會調整持股。

寶成與潤泰全、潤泰新在 2011 年成立潤成投資，寶成持股潤成 20%、潤泰全持股 23%、潤泰新持股 25%，而潤成持有南山人壽 89.55% 股權，意味著寶成間接持股南山人壽約 18%。

南山人壽淨值今年持續受股市、債市市況影響，第一季淨值減少 1880 億元，連帶拖累潤泰全集團與寶成集團，其中，寶成第一季淨值下滑至 1142 億元，季減 18%，每股淨值也下跌至 38.77 元。

市場傳出，由於聯準會 5-6 月持續升息，股、債市持續影響南山人壽淨值，第二季恐持續下滑，更傳出淨值恐破千億元，潤泰全、潤泰新恐面臨下市危機，而寶成也將受到波及，對此寶成表示，一切以南山人壽公告財務資訊為主，現階段以公開資訊觀測站公布的財務資訊為準。