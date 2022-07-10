安特羅腸病毒疫苗越南三期臨床 下月完成收案、明年解盲

國光生 (4142-TW) 子公司安特羅 (6564-TW) 開發的腸病毒 71 型疫苗，有機會 10 月拿到台灣藥證，為搶攻東南亞市場，也在越南展開三期臨床試驗，預計下 (8) 月完成收案後，觀察一年後再解盲。

安特羅自 5 月開始在越南執行腸病毒 71 型疫苗三期臨床，收案人數逾 2000 位嬰幼童，包括 2 個月至 6 歲以下者，原預期 1-2 個月可以完成收案，不過受到疫情等外在環境因素影響，目標 8 月底前完成。

據了解，該臨床試驗待所有受試者完成施打後，需觀察一年，若有超過 10 個人感染病毒即達到解盲標準，順利的話，有望明年 8 月公布臨床數據結果。

安特羅表示，腸病毒 71 型疫苗在台臨床已經完成，並向衛福部食藥署 (TFDA) 申請藥證，目前相關補件程序進入尾聲，有機會 10 月取證、明年 3 月啟動銷售。此外，未來越南臨床數據出來後，也會把資料一併送至 TFDA。

據統計，台灣腸病毒疫苗施打對象為兩個月以上至 5 歲以下幼童，每年約有 80 萬人，以每人施打兩劑來算，年需求量約 160 萬劑。

安特羅受惠快篩試劑列入國家隊，第二季營收 7958 萬元，季增 511.66%、年增 56.93%；上半年營收 9209 萬元，年增 81.62%，雙創新猷，不過因腸病毒疫苗在越南啟動三期臨床試驗，整體研發費用高，單季轉盈仍有難度。