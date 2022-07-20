〈美晶片法案將表決〉倒數計時階段 兩黨議員爭取納入企業研發費租稅抵減

美國參議院正在辯論晶片法案，在表決倒數計時階段，由兩黨議員組成的團體爭取延長企業研發的租稅抵減條款。

領導共和黨談判的印第安那州共和黨參議員 Todd Young 周二 (19 日) 表示，議員們正討論把預定今年底到期的研發費用租稅抵減措施，予以延長一年。這能讓企業在研發費用發生的當年度抵減，不必分多年扣除。

若能延長研發租稅優惠，對科技業、藥廠、製造商將是利多消息。如果不予以調整，從今年開始，企業在國內的研發費用須分五年抵減，國外的研發費用則分 15 年。

支持延長的企業表示，通過修法相當重要，因為他們正在承擔不符合租稅優惠待遇的研發費用。

延長研發租稅優惠的措施獲得兩黨參議員的廣泛支持，包括民主黨的維吉尼亞州議員 Mark Warner、蒙大拿州議員 Jon Tester，以及共和黨西維吉尼亞州議員 Shelley Moore Capito。此措施去年在拜登政府的「重建美好未來」計畫中已獲眾院批准。

Young 表示，研發租稅優惠價值估計 20 億美元，雖然有兩黨議員支持，但最終仍可能無法納入，因參議院也正為了是否加入其他條款而爭論不休。

參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 正推動本周表決瘦身版的抗中法案，聚焦於 520 億美元半導體補貼與稅收減免。參眾兩院先前各自通過類似版本的法案，但因為無法達成共識，導致晶片法案卡關至今。

維吉尼亞州民主黨參議員 Tim Kaine 表示，萬一研發租稅優惠未能及時納入晶片法案，仍可透過其他機制，例如今年稍晚的政府撥款法案。