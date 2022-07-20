〈貴金屬盤後〉ECB升2碼傳言使美元走軟  金價連二紅

美元持續回軟，使黃金期貨價周二 (19 日) 小漲，守住 1700 美元關卡，但整體漲幅因美債殖利率略升而受到抑制，投資人正密切關注有關主要央行本月升息步調的蛛絲馬跡，以研判金價的走勢。

8 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 0.5 美元或不到 0.1%，報每盎司 1710.70 美元。黃金上周盤中跌破 1700 美元。

ICE 美元指數 (DXY) 周二下跌 0.7%，支撐金價。美元貶值代表海外買家買進的成本較低，有助於拉抬需求和價格。

10 年期美債殖利率同日略升 4 個基點，至 3.006%。殖利率上升，代表持有黃金等不孳息資產的機會成本增加。

High Ridge Futures 金屬交易主任 David Meer 表示，美元回軟正在減緩黃金和多種大宗商品的賣壓。隨著全球央行為了對抗通膨開始升息，投資人正放下不孳息的黃金，改買其他資產。

黃金最近幾周一路下跌，未能展現一向作為經濟衰退避險去處的特質。受到美國聯準會 (Fed) 大幅升息影響，黃金在 3 月初突破每盎司 2000 美元之後，迄今一共下跌超過 350 美元。

Fed 下周將公布 7 月決策，預料將升息 75 個基點 (3 碼)。

歐洲央行 (ECB) 周四將公布決議，兩名消息來源透露，決策官員正在討論升息 25 個基點 (1 碼) 或 50 個基點 (2 碼)。歐洲升息 2 碼的可能性激勵歐元兌美元周二強彈 0.9%。

美元兌歐元近期觸及平價，Permanent Portfolio Family of Funds 總裁 Michael Cuggino 說，雖然 Fed 對抗通膨的發言和行動都比 ECB 強烈，但他認為，隨著歐洲和其他國家央行開始升息並追上 Fed，投資人將再度把焦點放在黃金作為另類貨幣的魅力及其保值的特性上。

針對白銀，道明證券表示，白銀雖然受益於中國不墜的需求，但因中國主要銀行日前宣布 8 月將暫停帳戶的黃金和白銀業務開倉交易，讓白銀前景蒙上陰霾。

其他金屬商品交易