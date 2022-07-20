〈能源盤後〉供應擔憂再現 WTI原油逆轉收高 守住100美元上方

原油期貨價格周二 (19 日) 擺脫早盤跌勢，收盤上漲，係因美國拜登總統誓言要對氣候變化採取行動，氣候變化已對美國生產構成威脅，且產能限制預計縮限 OPEC 產量，引發市場再次擔憂供應緊繃。

能源商品價格

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.62 美元或 1.6%，收每桶 104.22 美元，為 7 月 8 日以來最高收盤價，自盤中低點 99.84 美元逆轉回升。該契約周三收盤屆期。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.08 美元或 1%，收每桶 107.35 美元，為 7 月 4 日以來最高收盤價。

周一 WTI 原油和 Brent 原油均漲逾 5%。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 3.3075 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.8%，收每加侖 3.6268 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.9%，收每百萬 Btu 7.264 美元，吐回周一 6.6% 漲幅的一部分。

市場推動力

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，「美國拜登總統上周出訪沙烏地阿拉伯的行動已經是舊聞，交易者重新聚焦當前石油市場更大的影響力：俄烏戰爭、OPEC + 政策前景、高通膨引發的經濟衰退擔憂情緒，中國新冠防疫封鎖措施，以及全球各國央行更積極的政策。」

周一原油反彈大漲，部分支撐力係因拜登上周出訪沙烏地阿拉伯，卻未能在增加石油產量方面取得任何突破，根據報導，沙國官員表示，市場邏輯將引導 OPEC + 做出產量決定。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，OPEC 恐無大量增產的能力，以及美國化石燃料面臨更多限制的議論創造出油價上漲的環境。

與此同時，美國拜登誓言要在應對氣候變化方面採取「強勁行政行動」，迄今他對氣候變遷方面的行動已包括「減少用於鑽探石油和天然氣的聯邦土地。」

匯率方面，因部分交易者預期歐洲央行 (ECB) 周四會議上將作出更大幅度的升息，導致歐元走強，美元承壓，有利於提振美元計價的石油商品價格。

儘管如此，由於擔心持續的通膨將令美聯準會 (Fed) 和其他主要央行繼續積極收緊貨幣政策，從而構成經濟衰退威脅，或令經濟成長大幅放緩，導致石油的上行空間受到限制。

「隨時間邁進下半年，經濟趨勢和央行政策預期對全球石油市場的需求動態變得益發重要。若對成長的擔憂越來越高，恐開始抵銷俄烏戰爭造成的供應面衝擊的樂觀情緒，並讓價格回跌至低於關鍵技術支撐價位，即每桶 90 多美元中段。」Richey 說。

「能源市場也高度關注，本周稍晚北溪管道是否會按計畫重啟。」Flynn 說。

美國石油協會 (API) 周二稍晚公布，上周美國原油庫存增加 186 萬桶、汽油庫存增加 129 萬桶、蒸餾油庫存下降 210 萬桶。

能源資訊署 (EIA) 將於周三公布上周石油供應的官方數據。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期，由於煉油廠大量運作，上周原油庫存下降 20 萬桶、汽油庫存反季節的增加 40 萬桶、蒸餾油庫存增加 80 萬桶。

