面板雙虎Q2營收季減約2成 雙探近9季低點

面板雙虎今 (8) 日公布 6 月營收結果，受面板需求、價格走弱拖累，友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 第二季出貨表現均低於預期，單季營收也分別下滑至 628.84 億元、579.02 億元，季減 2 成上下，雙創近 9 季低點，展望未來，雙虎現階段展望保守，靜待面板價格止跌落底。

友達 6 月營收達 206.91 億元，月減 5.8%、年減 39%，第二季營收 628.84 億元，季減 22.9%、年減 34.3%，為近 9 季低點，除受面板價格下滑影響外，4、5 月中國封控也影響出貨，累計上半年營收達 1444.12 億元、年減 19.1%。

出貨方面，友達統計 6 月面板總出貨面積達 158.5 萬平方米，月減 9.7%，第二季整體面板總出貨面積達 491.9 萬平方米，不如原先預期，季減 18.7%、年減 23.2%。

友達先前也已示警，受中國華東地區封控影響，第二季營運將無法達到先前設定的目標，且整體大環境影響太大，公司對下半年營運將採取更嚴謹的態度，嚴格管理庫存、現金流，力拚挺過這一波不景氣，友達也預計 7 月 28 日召開法說會。

群創 6 月則在出貨回溫下，營收達 192.86 億元，月增 7.1%、年減 38.8%，為今年單月次低，第二季營收達 579.02 億元，季減 17.1%、年減 37.9%，同樣是近 9 季低點，累計上半年營收達 1277.88 億元、年減 27.8%。

出貨方面，群創統計 6 月大尺寸出貨量約 1119 萬片、月增 5.7%，中小尺寸出貨量則約 3039 萬片、月增 11.1%；第二季大尺寸出貨量 3245 萬片、季減 7.1%，中小尺寸則出貨 8427 萬片、季增 26.1%。

另一方面，中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今日也公告 6 月營收，達 15.05 億元，月減 6.1%、年減 39.8%，第二季營收 44.93 億元，季減 9.3%、年減 44.3%，上半年營收 94.49 億元，年減 40.8%。

出貨方面，彩晶 6 月中、小尺寸面板出貨量為 4130 萬片，月增 31.6%，大尺寸監視器面板及自有品牌產品出貨量 13.5 萬片，月減 56.6%。

凌巨 (8105-TW) 今日也公告 6 月營收，單月營收達 9.52 億元，月增 4.7%、年增 8.4%，為近 53 個月高點，第二季營收達 26.04 億元，季增 0.5%、年減 3.1%，上半年營收達 51.95 億元、年增 6.4%。