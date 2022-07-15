中國第二大面板集團TCL預告Q2轉虧 面板雙虎恐也有相同虧損壓力

面板需求快速降溫，連帶價格雪崩式下跌，中國第二大面板集團 TCL 科技 (000100-CN) 最新業績預告，雖然上半年仍維持獲利，但推算第二季單季已由盈轉虧，單季虧損金額約人民幣 6.02-7.02 億元，市場認為，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 第二季單月或單季恐也將面臨虧損壓力。

TCL 科技是中國第二大面板集團，僅次京東方，根據 TCL 科技 15 日發布的半年度業績預告顯示，上半年營收落在人民幣 840-855 億元，年增 13-15%，稅後純益則落在人民幣 6.5-7.5 億元，年減 89-90%。

依 TCL 科技先前已公告的第一季財報推算，TCL 科技第二季營收約落在人民幣 434.33-449.33 億元，單季則出現虧損，虧損金額落在人民幣 6.02-7.02 億元，吃掉首季一半獲利。

不只 TCL 科技，以中小尺寸面板為主的中國彩虹股份 (600707-CN)，日前也已預告上半年將虧損人民幣 11-12 億元，營運由去年同期轉虧。

針對業績狀況，TCL 科技說明，在國際政治衝突、疫情影響下，全球經濟復甦放緩，且終端消費需求疲軟，導致半導體顯示行業仍未走出週期底部，主要產品價格均大幅低於去年同期，也拖累公司相關業務業績較去年大幅下滑，將積極改善業務結構，優化產品、客戶構成，力抗產業週期。

友達、群創尚未公布第二季財報結果，不過從營收觀察，雙虎同樣受需求、價格走弱拖累，加上 4-5 月中國封控影響出貨，第二季營收雙雙下探近 9 季低點，分別下滑至 628.84 億元、579.02 億元，季減 22.9%、17.1%，出貨狀況也略低於原預期。

雖然近期面板價格跌勢有逐步趨緩跡象，但包含三星、戴爾 (DELL-US) 等國際品牌廠近期也傳出暫緩向供應鏈拉貨或大幅下修下半年採購目標，市場認為，此舉將不利面板需求、價格回升，在面板價格已低於現金成本的情況下，將使面板廠營運虧損壓力大增。