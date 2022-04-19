盛弘完成產權點交 桃園智慧醫療城下半年開幕

盛弘醫藥 (8403-TW) 今 (19) 日表示，已完成桃園翰品酒店產權點交，並著手打造智慧醫療城桃園新院區，將醫療照護導入資通訊技術(ICT)，提供個人化的醫療或健康管理服務，桃園新院區預計下半年開幕。

盛弘表示，桃園新院區位於桃園火車站周邊，結合旗下躍獅藥局、哈佛健診、盛雲電商等集團資源，規劃出智慧醫療城，可與當地醫療共生並滿足附近社區民眾醫療需求。

其中，智慧醫療城涵蓋五大智慧化面向，包括手術室建設、電子病歷、遠距醫療、影像傳輸、AI 系統等，初步著重在建置資訊網路，從掛號、預約、看診、行動支付、檢驗資料連線、提醒回診等都將整合在網路裡。

盛弘強調，桃園新院區將以購物中心的模式，提供綜合性醫療健康服務，診所部分將開設醫美、眼科、骨科、復健科以及各種慢性病等 20 個診間，並配置各項影像檢查設備以及開刀房。

此外，桃園新院區地處傳統社區，會設置血液透析、骨科復健中心等，婦產科、小兒科等婦幼型科別則考量當地已有足夠的業者，將選擇合作方式進行。

盛弘受惠 PCR 檢驗業務成長與醫院績效管理費增加貢獻下，3 月營收 4.03 億元，月增 55.02%、年增 30.20%；第一季營收 10.39 億元，年增 15.6%。