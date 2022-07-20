德國、美國並列對加密貨幣最友好國家 原因卻大不相同

根據 Coincub 最新報告，2022 年第二季，德國及美國被並列為對加密貨幣最友好的國家，但原因卻大不相同，瑞士上升至第 3 位。

Coincub 指出，德國和美國在多個指標上都得分很高。德國在 2022 年第一季的排名中位居第一，這得益於儲蓄機構 Sparkasse 史無前例地決定允許比特幣投資。在歐盟新的加密監管框架 MiCA 推出後，德國名次在第 3 季還可能上升。

Coincub 認為，德國擁有進步的加密立法之外，機構對加密貨幣的採用增加，以及德國對發展中市場的累進稅收，都使其排名上升。

在美國部分，報告中說，拜登推動更好的加密貨幣監管，以及制定反洗錢法律，將在本季為美國帶來提振。

與此同時，富達開始讓美國人選擇將比特幣添加到他們的退休基金中。這被視為一個重要的里程碑，儘管一些政界人士對加密資產是否能很好地匹配退休基金，仍提出質疑。

此外，對比特幣交易和採礦的私人需求，以及全國大量的 BTC 節點和 ATM，都幫助美國提升排名。

第 3-5 名為瑞士、新加坡及澳洲。Coincub 指出，瑞士的排名因盧加諾州決定使用比特幣作為事實上的法定貨幣，而有所提高。新加坡由 2021 年第 4 季的第 1 名退居第 4，但仍是加密貨幣強國，對虛擬資產服務提供商 (VASP) 第三方廣告的限制降低了它的分數。