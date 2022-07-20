〈焦點股〉力旺領軍攻漲停 矽智財族群喜孜孜

台股今 (20) 日開高走高，IC 設計股成為多頭指標，千金股力旺 (3529-TW) 強勢攻上漲停，奔向季線，並帶領矽智財族群走強，晶心科 (6533-TW) 盤中也亮燈漲停，世芯 - KY (3661-TW)、智原 (3035-TW)、M31(6643TW) 同步大漲逾半根停板。

7 月以來，千金股面臨本益比修正壓力，盤面上一度剩下四千金，力旺日前摔出千金股行列，最低下探 899 元，隨著國安基金宣布進場護盤，力旺展開強勁反彈，接連收復短均、月線，今天再度亮燈漲停，達 1195 元，攀上 6 月底以來的高點。

力旺 6 月營收 8882.9 萬元，月減 61.92%，年增 55.36%，第二季營收 7.96 億元，季增 9.5%，創單季新高，累計上半年營收 15.23 億元，年增 33.85%，創歷年同期新高。法人看好力旺持續布局先進製程，除了順利打入 12 奈米、7 奈米市場外，加上英特爾晶圓代工安全矽智財業績挹注，營運可望逐季成長。

矽智財概念股今天吸引買盤進駐，RISC-V 矽智財廠晶心科一度亮燈漲停，達 267.5 元，站上月線；世芯 - KY、M31、智原、創意盤中也勁揚 4-6%，人氣紅不讓。

晶心科也是英特爾的合作夥伴之一，手上握有 HPC、AI 及 5G 等多元客戶開發案訂單，待量產授權金挹注後，業績可望快速衝高。晶心科上半年營收達 3.51 億元，年減 2.04%，仍寫同期次高紀錄。