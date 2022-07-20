【袁志峰專欄】港股仍有反彈空間

今日推介 - 石藥集團 (1093), 上日收市 $8.14

1) 股市前景

港股周一強勁反彈後，昨日回調，恒生科指跑輸恒指，大市成交創逾 2 個月新低，反映投資者持觀望態度。筆者估計港股仍有反彈空間，恒指短線可回升至 21000 點以上。

今天推介是石藥集團 (1093) — 主要從事成藥及原料藥生産及銷售，2021 年度收入及盈利達 278.7 億元(人民幣 · 下同) 及 56.1 億元，同比增長 11.7% 及 8.6%，每股盈利增 8.6% 至 0.469 元。去年底公司持有淨現金 111 億元人民幣 ，財務穩健。現價對應 2021 年度市盈率 15.0 倍，估值偏低。建議買入，目標價 9.0 元，止損價 7.8 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指低開 127 點，早盤輾轉回落，午後最多曾跌 297 點，隨後反彈，收報 20661 點，跌 185 點或 0.9%，成交額按日減 28% 至 840 億元，6 月份日均成交額 1504 億元。港股通南向資金轉淨買入 11 億元，騰訊 (700)、中國移動(941) 及美團 (3690) 錄得 4.3、1.7 及 1.1 億元淨買入，小鵬汽車 (9868)、吉利汽車(175) 及快手 (1024) 錄得 2.0、1.1 及 0.5 億元淨賣出。7 月以來累積淨賣出 10 億元，6 月淨買入 534 億。

藍籌股 11 升 57 跌 1 持平。藥明生物 (2269)、中海油(883) 及東方海外 (316) 漲逾 1%，為表現最佳藍籌。碧桂園服務 (6098) 跌逾 5%，為跌幅最大藍籌。舜宇光學 (2382)、石藥集團(1093)、創科實業(669)、碧桂園(2007) 及安踏體育 (2020) 跌逾 3%。中生製藥 (1177)、申洲國際(2313)、蒙牛乳業(2319)、中升控股(881)、吉利汽車(175)、海底撈(6862) 及李寧 (2331) 跌逾 2%。

恒生科指跌 1.5%，收報 4506 點，成份股 5 升 24 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 及百度 (9888) 跌近 3%。小米 (1810)、京東(9618) 及快手 (1024) 跌逾 1%，網易 (9999) 升近 1%。比亞迪電子 (285) 跌近 9%，為跌幅最大成份股。小鵬汽車 (9868) 及金蝶國際 (268) 跌逾 5%。舜宇光學 (2382)、瑞聲科技(2018) 及明源雲 (909) 跌逾 3%。華虹半導體 (1347) 及蔚來 (9866) 跌逾 2%。閱文集團 (772) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升逾 2% 及 1%，為表現最佳成份股。

板塊方面，航運、煤炭、石油及電訊股逆市上升。中遠海控 (1919)、兗礦能源(1171) 及中國鐵塔 (788) 漲逾 2%。手機零件、軟件、電動車、風電、生物科技、物管及火電股跑輸大市，跌幅居前。龍源電力 (916)、新天線色能源(956) 及金風科技 (2208) 跌 2%-4%。百濟神州 (6160)、金斯瑞生物(1548) 及藥明康德 (2359) 跌 3%-5%。旭輝永升服務 (1995)、保利物業(6049) 及中海物業 (2669) 跌 3%。華能國際 (902) 及中國電力 (2380) 跌 3%。

周二上証指數平開，早盤窄幅震盪，午後最多曾跌 0.7%，收報 3279.43 點，基本持平。深証成指跌 0.3%，科創 50 指數跌 0.7%。滬深兩市總成交約 10000 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 200 億元。滬深股通北向交易轉淨賣出 99 億元。7 月以來累積淨賣出 248 億元，6 月淨買入 730 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

《華爾街日報》引述知情人士稱，內地監管機構將因數據安全漏洞，對滴滴出行處以逾 10 億美元罰款。一旦中國當局正式宣布相關處罰，或將放鬆早前禁止滴滴向其平台增加新用戶的限制，亦將允許滴滴的移動應用程式在國內應用商店重新上架。(信報)

香港政府統計處公布，本港今年 4 月至 6 月經季節性調整的失業率回落至 4.7%，較今年 3 月至 5 月的 5.1%，回落 0.4 個百分點。(信報)

路透引述兩位消息人士表示，歐洲央行決策者將在周四會議上討論是否加息 25 個基點或 50 個基點，以抑制創紀錄的高通脹。(信報)

4) 個股訊息

根據港交所資料披露，商湯科技 (20) 昨日回購 670 萬股，每股回購價 2.1 元，涉及總金額 1407 萬元。(信報)

中煤能源 (1898) 公布，今年上半年商品煤銷量 1.33 億噸，按年跌 14.4%。單計 6 月，商品煤銷量 1832 萬噸，按年跌 25.9%。(信報)



有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合： anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model

https://www.anuesec.com/zh-HK