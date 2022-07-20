李克強暗示 經濟成長目標具彈性 可接受增幅小一點

中國國務院總理李克強暗示，將聚焦於就業，且經濟成長目標具彈性，可接受增幅小一點的成長率，他並表示封控措施將更有針對性。

李克強周二（19 日）出席世界經濟論壇（WEF）全球企業家視訊特別對話會時說：「經濟運行保持在合理區間，最重要的是穩就業穩物價，只要就業比較充分、居民收入增加、物價運行平穩，經濟增速高一點低一點都是可以接受的。」

李克強說，受新一輪疫情等因素影響，中國經濟下行壓力陡然加重，4 月主要指標驟降。經政府採取因應措施後，5 月主要經濟指標下滑趨勢放緩，6 月經濟回升，城鎮調查失業率明顯下降，帶動上季國內生產毛額（GDP）正成長。

李克強表示，將在確保防疫安全前提下，實現精準科學防控，持續改善簽證、檢測等政策，有序恢復、增加國際客運航班。

疫情與防疫措施導致下半年中國經濟展望蒙上陰影。第 2 季經濟成長率大幅減緩至 0.4%，當時上海、長春等數十座城市均祭出封鎖令。

許多經濟學家預計，今年中國經濟可能會遠低於約 5.5% 的成長目標，為史上僅見：中國政府在 2020 年未提出成長目標，當年中國爆發第一波疫情，而 1998 年成長率比目標小 0.2 個百分點。

中國著名經濟學家也示警，中國可能無法達標。 上海財經大學校長劉元春表示，今年 GDP 可能擴張約 4.8%，理由是「穩增長」政策可能會使本季成長率加速至 6% 以上。

劉元春說，「過分強調」全年成長目標是「不恰當」行為，因為李克強提出成長目標後，全球經濟前景大幅改變，中國也爆發新一波疫情。他說，保持經濟和社會穩定的關鍵，是確保失業率控制在 5.5% 以下。

最新數據顯示，上半年全國城鎮新增就業人數為 654 萬人，全國城鎮調查失業率平均為 5.7%，第 2 季平均為 5.8%。

劉元春預計，中國經濟復甦路徑不會是 U、L、V 等類型，很可能是不對稱的 W 型。