金融航運變臉、電子股挑大樑 台股漲勢回吐小漲39點收14733點

美股周二全面大漲，帶動台股今 (20) 日開高，一度勁揚超過 200 點，衝破 14900 點關卡，晶圓雙雄領軍電子權值股走強，尤其是 IC 設計股匯集人氣，不過，金融、航運盤中湧現賣壓，拖累加權指數漲幅，終場上漲 39.14 點或 0.27%，收在 14733.22 點，成交值增至 2562.18 億元。

櫃買指數終場上漲 1.85 點或 1.04%，收在 180.22 點，成交值 593.36 億元。上市櫃成交值合計 3155.54 億元。

晶圓代工龍頭台積電今天開高，最高來到 503 元，但終場漲勢收斂至 1% 以內，以 495 元作收；聯電勁揚超過 2%，站回 40 元關卡，以 40.75 元作收；股王大立光虎頭蛇尾，早盤一度站上 2000 元，但隨即翻黑，並跌逾 3%，收在 1920 元。

IC 設計族群今天成為多頭指標，聯發科早盤勁揚近 4%，最高衝上 687 元，但尾盤漲勢收斂，以 671 元作收，漲幅約 1.4%，瑞昱股價大漲逾 4%，收 354 元，成功收復月線，此外，凌通、矽創、凌陽、威盛、茂達等多檔漲勢都相當凌厲。

千金股力旺 (3529-TW) 今天強勢攻上漲停，達 1195 元，為 6 月底以來的最高點，逼近季線，並帶領矽智財族群走強，晶心科盤中也觸及漲停價位，世芯 - KY、智原、M31、創意等概念股同步走高。

貨櫃航商萬海今天除息，早盤表現強勁，一度漲近 4%，但航運股湧現獲利了結賣壓，午盤後震盪翻黑，長榮、陽明同步走軟，下跌 1-2%，航空股華航挫逾 1%，慧洋、遠雄港、中櫃等普遍走低，散裝航商新興則逆勢大漲半根停板。