光寶科下半年營運增溫 外資上調目標價至65元

光寶科 (2301-TW) 第二季獲利雙率雙升繳出亮眼成績，美系外資出具報告指出，光寶科成本順利轉嫁帶動獲利成長，下半年展望樂觀，看好營收可望較上半年、去年同期成長雙位數，將目標價由 62 元上調至 65 元，維持中立評等。

光寶科受惠缺料緩解、成本轉嫁，第二季毛利率、營益率、稅後純益皆優於外資預期，且存貨較前季減少 2% 至 307 億元，存貨天數 82 天比前一季減少 2 天。

光寶科表示，受惠雲端電源、車用電子成長動能，加上第三季缺料狀況已趨緩，能消耗遞延訂單，第三季營運將較前季、去年同期成長，另外，觀察雲端電源、車用、AIoT 第四季需求仍強，第四季營運仍樂觀。

外資預估，光寶科第三季營收有望達 471 億元，季增 10%、年增 13%，第四季再成長 2%，意味下半年營收可望超過 950 億元，較上半年成長近 13%，較去年同期成長 10%。

外資認為，光寶科下半年展望樂觀，且庫存持續去化、成本陸續轉嫁，有助於營收、獲利增溫，因此將目標價由 62 元上調至 65 元，但鑒於總體經濟不確定性，因此維持中立評等。

光寶科釋出新的資本支出計畫，下半年將前往美國、墨西哥擴建新產能，墨西哥原先有車用電子廠，下半年將產品移至當地生產，並計劃擴產；美國則因應車用充電樁、雲端電源市場，將前往達拉斯租廠房，長期會再規劃是否建置新廠。