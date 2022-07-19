〈光寶科法說〉Q2雙率雙升 純益39.6億元 上半年EPS 2.66元

光寶科 (2301-TW) 今 (19) 日召開法說會，儘管面臨供應鏈困擾，光寶科第二季繳出亮眼成績，稅後純益 39.6 億元，繳出雙率雙升好表現，且雙率同步創新高，上半年稅後純益 60.6 億元，年減 36.9%，每股純益 2.66 元。

光寶科第二季營收 429.6 億元，季增 4%、年增 6%，毛利率 20.4%，季增 3.3 個百分點、年增 0.7 個百分點，營益率 10.2%，季增 3.1 個百分點、年增 0.9 個百分點，稅後純益 39.6 億元，季增 88%，年減 1.8%，每股純益 1.74 元。

儘管受到疫情影響全球物流影響，但光寶科運用全球據點快速因應調度，帶領第二季營收仍創下三年來同期新高，消費性電子、光電、雲端三大事業部門仍同步成長。

獲利表現上，第二季毛利率、營益率創歷史新高，且達成長期毛利率 20%、營益率 10% 的目標，其中，雲端與物聯網業務毛利率上升至 15-26%；光電業務毛利率上升至 22-32%；消費性電子部門注重於高階產品，獲利也持續走高，三大業務營收、獲利同增。

光寶科上半年營收 842 億元，年增 7%，毛利率 18.8%，年增 0.1 個百分點，營益率 8.7%，年增 1.24 個百分點，稅後純益 60.6 億元，年減 36.9%，每股純益 2.66 元。

光寶科上半年光電與雲端物聯網兩大業務營收占比持續超過 5 成，顯示公司營運積極轉型，未來持續朝消費電子 4 成、光電與車用 3 城以及雲端物聯網 3 成目標邁進。產品方面，上半年光耦合器營收年增 11%，汽車電子年增 20%，物聯網產品 10%，雲端電源年增 18%。