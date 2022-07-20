季辛吉：拜登需「尼克森式彈性」 不能無止境美中對抗

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）表示，如今地緣政治需要「尼克森式彈性」，以化解美國與中國、俄羅斯等國的衝突，拜登政府不能無止境與中國抗衡。

季辛吉周二（19 日）說，美國總統拜登應提防國內政治干擾美國對中國的了解，「拜登和前幾屆政府受國內觀點的影響太大，當然，重要的是要防止中國或任何其他國家搞霸權」。

季辛吉表示，「這不是無休止對抗就能實現（的目標）」。此前他曾說，日益敵對的美中關係，可能觸發一場規模等同第一次世界大戰的全球性災難。

美國前總統尼克森在 1960 年代以鐵桿反共人士姿態投入選戰，但他卻決定與中國接觸，並於 1972 年造訪北京，令支持者感到驚訝，這次訪問也成為美中關係歷史性轉捩點。

1972 年 2 月 21 日，應時任中國國務院總理周恩來邀請，尼克森在季辛吉陪同下，飛抵上海機場，展開為期一周的訪華行程。

尼克森成為首位造訪中華人民共和國的美國總統，並與當時的中國領導人毛澤東、周恩來展開會談。美中兩國在同月 28 日發表「上海公報」，為兩國關係正常化揭開序幕。

尼克森訪華至今仍被認為是「改變世界歷史的一周」（the week that changed the world），尤其是結束兩國自 1949 年以來相互敵視的關係。在當時冷戰格局下，尼克森求同存異，擱置紛爭，尋求與中國對話，改變國際形勢。