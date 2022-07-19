印度功能型手機市場快速萎縮 三星擬年底關閉當地業務

據印度媒體報導，由於印度功能型手機市場日漸萎縮，三星電子已決定在今年 12 月關閉印度的功能型手機業務，並將聚焦於智慧型手機的發展，目前已搶下印度第二大智慧型手機品牌，僅次於小米。

三星透過印度當地製造商 Dixon Technology 生產功能型手機，不過市占率持續下滑跡象，去年第四季三星印度功能型手機市占率仍有 18%，今年第一季下滑至 12% ，落後於 Itel 與 Lava。

據 Counterpoint Research 數據顯示，功能型手機市場約佔印度手機市場 14%，但整體市場正在快速萎縮，今年第一季全球功能型手機市場較去年減少 20%，印度功能型手機市場更是萎縮 39%。

另一方面，印度智慧型手機市場正在擴大，去年印度智慧手機市場增長 18%，其中 LTE、4G 手機使用者呈指數級成長。三星智慧型手機也在印度市場快速擴張，第一季智慧型手機市占率達 20%，僅次於小米的 23%

三星智慧型手機也在東南亞地區開疆闢土，目前穩坐印尼市場龍頭，第一季市占率 23.3%，緊追在後的是 Oppo 的 20.2%、vivo 的 17.1%，以及小米的 14.6%，以及 Realm 的 14.6%，中國品牌總市占率達 66.5%。