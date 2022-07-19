無懼震盪 基富通每月定期定額扣款達1.4億元

基富通今 (19) 日舉行線上記者會表示，今 (2022) 年市場震盪，單筆申購與年初相比的確降了 3 成，但好好退休人數成長 3 成，扣款金額逆勢增 27%，目前每月定期定額扣款金額已達 1.4 億元。為了鼓勵更多國人參與，並養成定期定額紀律投資的習慣，今年再新增 3 家基金品牌，以及 4 個保險品牌。

根據基富通統計，好享退連續兩年限時開放申購下，總計實際扣款人數超過 7 萬人，比預期中踴躍。即便該方案已 24 期期滿，不過扣款人數，不重複計算，仍高達 6.5 萬人，留存率超過 9 成。而好好退休開辦短短不到一年，超過 2 萬人參與，並且持續增加當中；累計兩個專案的扣款人數，超過 8.5 萬人。

目前好好退休專案的每月定期定額扣款筆數合計超過 3 萬筆、扣款金額達 1.4 億元。而且平均每人申購筆數、定期定額扣款金額都逐步成長，從開辦初期的 1.1 筆、4500 元，增加到目前的 1.5 筆、6700 元。

基富通總經理王浩宇表示，從投資人年齡來看，年齡層也有下探的趨勢，參加好好退休專案的投資人中，31 到 40 歲的青壯年，占比 20%，僅次於 41 到 50 歲的 29%、51 到 60 歲的 24%；累計 40 歲以下投資人，合計近 4 成比重，且持續成長，凸顯許多年輕人已經及早展開退休準備的行動。

王浩宇表示，今年專案內容新增至少 3 個基金品牌，以及保誠、全球、遠雄和三商美邦等 4 個保險品牌，總計參與的基金公司超過 24 家、保險 13 家，且專案基金將超過 45 檔，讓投資人選擇多更多，且終身 0 手續費、管理費不高於 1%，讓投資人更能節省 3~4% 成本。