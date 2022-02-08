基富通正式轉盈 客戶數、資產規模、定期定額申購共創新高

國內最大線上基金交易平台「基富通」去 (2021) 年營運再創佳績，不僅客戶人數超過 21 萬戶，資產規模更突破新台幣 800 億元，全年新增總申購、定期定額申購金額也雙雙創高，更在成立的第五年以亮麗的獲利表現一舉弭平開台以來的累虧，讓公司正式轉盈；從客戶數等數字來看，穩居國內線上基金交易平台龍頭。展望未來，將致力於打造基金金融生態圈。

基富通董事長林修銘表示，去年是基富通上線營運第五年，經過這五年的努力與不斷推廣正確基金理財觀念有成，加上過去幾年力推國人應及早做好退休準備而成立的「好享退」及「好好退休」兩大退休專案都受到民眾的熱烈支持，更奠定基富通在定期定額及退休準備市場的好口碑，如今基富通的客戶數已突破 21 萬戶，且仍不斷成長中，逐步落實了當初成立要做到普惠金融的政策使命。

基富通在去年市場蓬勃發展的帶動下，也獲得了相當好的成績，尤其在長期深耕的定期定額市場更是取得好表現，全年定期定額申購在經過 2020 年較前一年度倍增後，去年又出現 77% 的年增率，凸顯定期定額的推廣有成。

值得一提的是，去年基富通 40 歲以下開戶的新客戶首度超越 40 歲以上的客戶，也顯示在推廣年輕人理財上的成效逐漸顯現。

林修銘進一步指出，在獲利表現上，儘管 2920 年基富通就已經實現全年獲利，但帳面仍有累積虧損；而去年是公司成立以來相當重要的一年，因為去年單一年度的獲利將過去五年來的累積虧損全數弭平，讓基富通正式成為一家賺錢的公司。

針對後續的發展，林修銘表示，除了繼續推廣退休準備、定期定額等教育觀念外，基富通邁入第六年，身為國內最大線上基金銷售平台，在 21 萬客戶基礎下，希望投入更多資源去優化系統並強化資訊安全，以提供客戶更安心完善的服務，也希望透過數據分析研究的成果，讓平台的發展更加貼近客戶的需求；此外，今年基富通還將與更多新創公司有更多元的合作，共同擴大金融科技在國內的發展，期望打造更好的基金金融生態圈。