〈紐約匯市〉美元貶至一周低點 歐元、英鎊和澳幣齊彈

隨著交易員減少對聯準會 (Fed) 月底以更大幅度升息的押注，美元指數延續前兩個交易日跌勢，周一 (18 日) 貶至一周新低，歐元、英鎊和澳幣等主要貨幣齊步反彈。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.58%，報 107.43，至一周低點，盤中最低跌至 106.89。

即使近期的高通膨數據可能使今年稍晚的升息幅度大於預期，幾位 Fed 官員上周仍表態支持於月底升息 3 碼，促使聯邦基金利率期貨交易員的升息預期自原先的 4 碼回到 3 碼。

Caxton 市場情報主管 Michael Brown 表示，密大 5 年通膨預期降溫加上 Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 對更大幅度升息持懷疑態度，使市場定價大幅逆轉。

根據上周五公布的美國 7 月密大消費者信心調查，消費者認為美國未來 5 年通膨率為 2.8%，不僅自 6 月的 3.1% 下滑，也是過去一年來最低。另外，立場向來較鷹的 Fed 理事華勒上周表示支持升息 3 碼，促使市場降低對升息 4 碼的押注。

撇開上述因素，Brown 認為美元之所以走軟，部分也和強勁走勢後的獲利了結有關。

對潛在能源危機的不確定性，近期使歐元承受龐大拋售壓力，但歐元周一仍小幅上漲，兌美元匯率升 0.58% 至 1.0143 美元。

儘管如此，路透稍早報導指出，俄羅斯天然氣工業公司 (Gazprom) 已通知部分歐洲客戶，稱天然氣供應遭遇不可抗力因素，消息使歐元回吐稍早漲幅。

美元疲軟之下，英鎊也獲得提振，兌美元匯率升 0.74% 至 1.1949 美元，但漲勢仍受限制政治風險和衰退擔憂。

中國當局呼籲銀行提供更多信貸支持房地產業，提振鐵礦砂和銅價，並帶動商品貨幣走強，被視為風險偏好流動性指標的澳幣上揚，兌美元匯率升 0.32% 至 0.6811 澳幣。

紐幣逆轉稍早漲勢，兌美元匯率小貶 0.1% 至 0.6153 紐幣。紐西蘭周一公布第二季消費者物價指數 (CPI) 年增 7.3%，創下 1990 年第二季以來最高，高漲的通膨數據引發市場對央行更激進升息的押注，並推高公債殖利率。

截至台灣時間周二 (19 日) 約 6:00 價格：