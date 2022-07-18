美系外資看好臻鼎獲利高速成長 評等買進、目標價165元

蘋果供應鏈 PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 加速投入擴充 ABF 及 BT 載板，加上在軟板市占率增加，美系外資出具最新報告指出，臻鼎 - KY 在 2022 及 2023 年的獲利維持高成長，維持「買進」評等，給予目標價 165 元。

臻鼎已公布大陸子公司鵬鼎上半年獲利預估，稅後純益人民幣 13.9-14.6 億元 (約合新台幣 61.3-64.08 億元億元)，年增 1.2-1.3 倍，美系外資推，下半年旺季加持下，臻鼎 - KY 全年每股純益將成長到 12.87 元，2023 年每股純益成長到 15.94 元，2024 年成長到每股純益 18.69 元，外資持續看好載板市場成長。

臻鼎第二季營收達 345.34 億元，年增 16.01%，季增 1.83%，創同期新高，上半年營收達 684.5 億元，年增 20.17%，也創同期新高，

臻鼎加速擴充與新增 BT 及 ABF 等 IC 載板產能，預計 IC 載板今年營收將成長 50%；臻鼎 - KY 去年資本支出約 311 億元，今年總資本支出規劃將超越 2021 年，其中 IC 載板資本支出將達 150 億元。

臻鼎第一季稅後純益為 18.73 億元，季減 61.54%，年增 97.57%，每股純益為 1.98 元。臻鼎 - KY 指出，秦皇島 BT 新廠將於 8 月開出新產能。