〈臻鼎營運展望〉日系外資調高目標價到123元 維持買進評等

臻鼎 - KY(4958-TW) 去年稅稅純益 96.51 億元，創新高，年增 19.2%，每股純益 10.21 元，看好包含載板在內的全線產品今年都有雙位數成長，日系外資調高目標價到 123 元並維持「買進」評等。

臻鼎 - KY 去年獲利成長超越預期，日系外資一併修正對臻鼎 - KY 2022、2023 年營運預估值，預計 2022 年營收 1654.36 億元，每股純益成長到 11.21 元，2023 年營收 1803.11 億元，每股純益再成長到 12.73 元。

日系外資並對於臻鼎 - KY 的目標價由原來的 116 元調高 6% 到 123 元。

臻鼎指出，2022 年除 IC 載板擴充 50% 產能之外，仍大力看好 2022 年的 PCB 業務，預計汽車雷達、基地台、伺服器等高頻、高速板相關產能持續擴充成長，估將較 2021 年有 20-30% 的幅度，其次是軟板擴增 10-15%，而高階 HDI（含類載板與 Mini LED 超薄板）等，則因手機、SiP 需求等增加，預估也將成長 10-20%。

臻鼎 - KY 2021 年全年營收 1550.23 億元，毛利率 19.7%，年減 0.6 個百分點，稅後純益 96.51 億元，創新高，年增 19.2%，每股純益 10.21 元。董事會決議，配發每股 5 元現金股利，盈餘配發率為 48.97%。