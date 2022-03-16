〈臻鼎營運展望〉除IC載板 PCB產能今年擴充集中伺服器等高頻高速板

全球最大 PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 除持續擴充 IC 載板產能，總經理李定轉今 (16) 日在法說會中指出，2022 年 PCB 擴充將以汽車雷達、基地台、伺服器等高頻、高速板的產能為主，幅度達 20-30%。

臻鼎 - KY 在 2021 年營收與獲利持續成長，主要受惠 One ZDT 策略布局效益逐步顯現，不僅在軟板方面延續市占領先地位，高階 HDI（含類載板與 Mini LED 超薄板）、IC 載板與高頻高速多層硬板貢獻也提升，就實際出貨產品應用組合來看，臻鼎 - KY 行動通訊用板佔營收比重 61.5%，消費電子及電腦用板佔 31.0%，IC 載板佔 3.3%，汽車雷達 / 基地台 / 伺服器及其他佔 4.2%。

李定轉仍大力看好 2022 年臻鼎 - KY 的 PCB 業務，預計汽車雷達、基地台、伺服器等高頻、高速板相關產能持續擴充成長，估將較 2021 年有 20-30% 的幅度，其次是軟板擴增 10-15%，而高階 HDI（含類載板與 Mini LED 超薄板）等，則因手機、SiP 需求等增加，預估也將成長 10-20%。

臻鼎 - KY 在秦皇島、淮安及深圳三大廠區中，也在淮安設立伺服器用板的專門生產線，以因應需求成長。

至於車載板方面，李定轉則強調，臻鼎 - KY 看好車輛自駕化、自動化及互聯化等對於車載軟硬板需求大量成長，在先前購併先豐通訊後，由於先豐在 ADAS 的 PCB 市占高達 40%，加上車用影像感測產品，將有助帶動 PCB 的需求。

李定轉也強調，電動車的電池模組上，同樣看好對於傳輸的超長軟板需求快速成長。