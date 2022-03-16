〈臻鼎營運展望〉未來4年斥600億元擴充IC載板產能 估2025年營收比重15%

全球最大 PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 持續投資擴充 BT 及 ABF 等 IC 載板產能，除未來 4 年總投資金額 600 億元。董事長沈慶芳指出，預估 2025 年的臻鼎 - KY 營收中，IC 載板的比重將達 15%，且其中 ABF 占載板將占載板營收的 66%，BT 載板將占約 33% 比重。

沈慶芳在今天法說會中指出，臻鼎 - KY 去年第四季 IC 載板事業獲利已開始大幅提升，全年也損益兩平，在既有 PCB 業務持續穩定領先同業之餘，將全力衝刺 IC 載板業務， 並積極投資增加新產能。

臻鼎 - KY 總經理李定轉強調，2021 年臻鼎 - KY 的 IC 載板業務營收成長 100%，今年秦皇島 BT 載板廠擴廠案及深圳 ABF 載板廠新建廠案，都將在下半年貢獻營收，預估 IC 載板事業營收今年將再成長 50%，將成為臻鼎 - KY 各事業中成長幅度最大部門。

沈慶芳並指出，目前臻鼎 - KY 除以穩定的成長持續鞏固 PCB 產業龍頭地位， IC 載板將是臻鼎未來 10 年耕耘的重心事業，公司目前已與多家重要客戶簽訂長期產能合約，隨著秦皇島與深圳新廠產能陸續於未來幾年開出，公司將在 IC 載板方面急起直追， 短期將以 IC 載板營收未來四年持 續每年成長超過 50% 為目標，長期更致力 2030 年成為全球前五大 IC 載板供應商。

李定轉也分析，目前 BT 載板的價格穩定，預估全球 BT 載板的市場今年將有 10% 的成長，就目前來看，臻鼎 - KY 在 BT 載板的產能滿載，主要應用在汽車、記憶體及行動裝置，目前產能利用 100%，除預估第三季因擴充新廠的裝機影響部分產能，2021 年全年產能利用率將維持在 95% 的水準。

此外，臻鼎 - KY 在廣東深圳的 ABF 新建廠案也順利進行，李定轉指出，目前客戶的預訂訂單已達 2027 年，臻鼎 - KY 在技術、設備、材料皆有準備，預計深圳的 ABF 新建廠在今年下半年將開始貢獻營收。