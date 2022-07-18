〈台幣〉股匯雙漲 一度升抵29.905元

美元指數近來狂飆，使得非美貨幣倒成一片，新台幣匯率上周五受外資匯出影響，直逼 3 字頭，不過，台北股匯市今 (18) 日雙雙走揚，大盤上漲逾百點，挑戰收復月線，新台幣兌美元同步走升，最高來到 29.905 元，升值 4.1 分。

新台幣兌美元匯率周線已連七黑，上周累計貶值 1.64 角或 0.55%，下探逾 25 個月來新低，今天早盤在拋匯力道支撐下，一度升抵 29.905 元，待觀察外資下午的操作動作，仍有機會挑戰重回 29.8 字頭。

由於美國通膨創下逾 40 年來最高，市場傳出，聯準會 (Fed) 恐在 7 月底升息 4 碼因應，刺激美元指數衝高，一度叩關 109，改寫 2002 年以來新高，專家認為，雖然新台幣受惠出口暢旺，但很難在亞幣中獨善其身，近期將面臨 30 元保衛戰。

觀察主要亞幣今天對美元表現，日圓早盤升值 0.28%，新加坡幣升 0.2%，新台幣與韓元約升 0.05-0.06%，人民幣也小幅走升。

台股方面，在電子權值股攻高下，指數持續向上攀升，飛越 14600 點關卡，上漲超過百點，台積電一度漲逾 1%，逼近 500 元大關，但漲勢隨之收斂，聯發科、南亞科等均獲資金點火，金融股同步受買盤青睞。