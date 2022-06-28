美國小麥產量擴大 價格觸及2月以來新低

美國小麥期貨周一 (27 日) 跌至 2 月以來的最低價，交易商稱，主因是北半球冬小麥收成擴大以及對美國小麥的需求減少。

玉米期貨同樣下挫，黃豆價格則隨著豆油和豆粕期貨上漲。

芝加哥期貨交易所 7 月小麥周一收跌 19.75 美分，收於每蒲式耳 9.04 美元，此前曾跌至 9.005 美元，這是自 2 月 28 日以來的最低價格。

芝加哥價格期貨集團分析師 Jack Scoville 表示，小麥現在缺少利多因素，目前正來到收獲季節，對價格構成壓力，而需求非常糟糕，特別是對於出口方面。

芝商所收盤後，美國農業部表示，美國冬小麥收割完成 41%，高於預期，也高於 35% 的 5 年平均水準。

玉米也在下挫，因中西部部分地區周末降雨好於預期，這將提振產量前景。

芝商所 7 月玉米收盤下跌 6 美分，至每蒲式耳 7.4425 美元，而 12 月新作玉米下跌 21 美分，至 6.53 美元。

7 月黃豆收漲 19.75 美分，收於每蒲式耳 16.305 美元，因現貨市場堅挺，舊黃豆供應減少。

在過去兩周，最活躍的玉米合約價格下跌近 10%，小麥下跌超過 15%，大豆下跌約 9%。

與此同時，美國農業部部長 Tom Vilsack 呼籲開放烏克蘭在黑海的港口，讓糧食運出，並幫助解決全球糧食危機。