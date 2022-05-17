獲巴菲特近30億美元買進持股 花旗集團盤前上揚5%

在披露巴菲特 (Warren Buffett) 增持股份後，陷入困境的花旗集團 (C-US) 的股價受到明顯提振。

根據周一 (16 日) 晚間提交的文件顯示，截至 3 月底，巴菲特旗下的波克夏控股公司 (BRK.A-US) 增持超過 5500 萬股、價值 29.5 億美元的花旗股份。該銀行股票在周二 (17 日) 盤前交易中上漲超過 5%。

在過去 12 個月表現遜於金融同業其他股票、股價下跌近 40% 的同時，被譽為「奧馬哈先知」的 91 歲巴菲特增持了花旗股票。

一年前，弗雷澤 (Jane Fraser) 成為花旗新任 CEO，成為美國大型銀行的第一位女性總裁。她設定了 11% 至 12% 的有形普通股回報率的中期目標，以徹底改革這家多年來表現遠遜於美國競爭對手的公司。

弗雷澤選擇退出該公司全球市場中獲利較低的部分，包括退出亞洲和歐洲的 13 個零售市場。

花旗現在成為巴菲特投資組合中的一部分。截至 3 月底，波克夏控股持有 416 億美元的美國銀行 (BAC-US)，是僅次於蘋果 (AAPL-US) 的第二大持股。波克夏自 2017 年以來一直持有美國銀行。

波克夏控股還以 3.9 億美元價格收購了 Ally Financial (ALLY-US) 的新股份。披露後，該股周二在盤前交易中上漲 4%。

該集團還持有紐約梅隆銀行 (BK-US)、U.S. Bancorp (USB-US)、萬事達卡 (MA-US) 和 Visa 卡 (V-US) 的股份。但在第 1 季拋售所有富國銀行 (WFC-US) 的部位。