台灣50成分股新增力積電、刪富邦媒

富時羅素今 (2) 日公布指數審核結果，其中，台灣 50 成分股新增力積電、刪除富邦媒，而長榮航等 5 檔則列入候補，上述指數成分股的變動將自 6 月 20 日生效。

依據富時羅素審核結果，臺灣 50 指數成分股納入力積電 (6770-TW)，刪除富邦媒 (8454-TW)。候補名單為：長榮航 (2618-TW)、遠東新 (1402-TW)、和碩 (4938-TW)、永豐金 (2890-TW)、緯穎 (6669-TW) 等 5 檔。

臺灣高股息指數新增聯發科 (2454-TW)、東和鋼鐵 (2006-TW)、聯電 (2303-TW)、文曄 (3036-TW)、陽明 (2609-TW)。但刪除興富發 (2542-TW)、群創 (3481-TW)、兆豐金 (2886-TW)、裕民 (2606-TW)。

臺灣指數公司說明，臺灣高股息指數自指數審核生效日起的連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為 2022 年 6 月 20 日、21 日、22 日、23 日和 24 日。

至於臺灣中型 100 指數成分股納入貿聯 - KY(3665-TW)、金像電 (2368-TW)、富邦媒 (8454-TW)、聯邦銀 (2838-TW)。但刪除天鈺 (4961-TW)、彩晶 (6116-TW)、力積電 (6770-TW)、南紡 (1440-TW)。

臺灣中型 100 的候補名單則為：奇鋐 (3017-TW)、中石化 (1314-TW)、南茂 (8150-TW)、榮運 (2607-TW)、豐興 (2015-TW)、彩晶 (6116-TW)、川湖 (2059-TW)、瑞鼎 (3592-TW)、勝一 (1773-TW)、聯合再生 (3576-TW)。

臺灣資訊科技指數成分股納入貿聯 - KY(3665-TW)、金像電 (2368-TW)；刪除天鈺 (4961-TW)、彩晶 (6116-TW)。而臺灣發達指數無新增成分股，但刪除南紡 (1440-TW)。