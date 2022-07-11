產業前景雜音分亂 群創除息首日爆大量一度填息逾3成

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (11) 日除息交易，每股將配發 1.05 元現金股利，除息參考價為 11.2 元，早盤一度衝上 11.55 元，填息逾 33.3%，邁向填息之路，但受整體大盤賣壓湧現、面板產業前景雜音不斷，午盤前股價由紅翻黑，成交量累計逾 13 萬張，居上市櫃成交排行榜之冠。

群創預計 8 月 10 日發放股利，發放總金額達約 110.87 億元，並規劃後續向主管機關申請辦理現金減資約 9.5%，每股擬退還股東 0.95 元，以提升股東權益報酬率、調整資本結構，預計減資完股本將從 1055.96 億元降至 955.65 億元。

雖然近期面板價格跌勢逐步趨緩，7 月上旬 55 吋以下電視面板價格與上月底持平，但包含三星、戴爾 (DELL-US) 等國際品牌廠近期皆傳出暫緩拉貨或大幅下修下半年採購目標，市場認為，將不利面板需求、價格回升，也將連帶拖累廠商營運虧損壓力大增。

群創 6 月在出貨回溫下，單月營收達 192.86 億元，月增 7.1%、年減 38.8%，第二季營收達 579.02 億元，季減 17.1%、年減 37.9%，創下近 9 季來低點，累計上半年營收達 1277.88 億元、年減 27.8%。

從出貨狀況觀察，群創第二季大尺寸面板出貨量達 3245 萬片、季減 7.1%，低於原先預期，不過中小尺寸面板出貨達 8427 萬片、季增 26.1%，則優於原預期。