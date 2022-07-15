雙王帶頭衝 台股上漲112點收14550點 周線連二紅

台股今 (15) 日在權王台積電、股王大立光領漲下，上漲 112.1 點來到 14550.62 點，不只重返 14500 點整數關卡，也拉抬周線連二紅，成交金額 2268 億元，較昨日略增；櫃買指數則上漲 1.7 點，來到 175.73 點，成交金額 581 億元。

台積電法說優於市場預期，今日吸引多頭搶進，終場上漲 17.5 元或 3.68%，收 492.5 元；大立光預期 7、8 營收逐月向上，今日股價一度重返 2000 元大關，尾盤收漲逾 4%，來到 1990 元，權王、股王攜手扛起今日台股多頭攻勢。

其餘電子權值方面，鴻海收平盤，聯發科小漲，台達電漲近 3%，IC 設計族群也多有表態，創意收漲近 8%、矽力 *-KY 開低走高，收漲 3.8%，瑞昱也也漲近 4%；PCB 指標臻鼎 - KY、欣興都漲逾 4%、南電漲 3%；另外，旭隼、言華、南亞科等都上漲 3%。

不過，面板雙虎今日未能跟上電子族群，群創下跌 3.7%、友達也跌超過 2%，致茂、宏碁等也是相對弱勢電子股。

傳產及金融股也雙雙走弱，傳產方面，自行車雙雄表現最為弱勢，美利達跌 4.8%、巨大跌超過 3%，水泥雙雄台泥及亞泥均跌 2%，儒鴻也跌 2%，台塑化以及航運股也都表現弱勢。

金融股方面，元大金跌 5%、中租 - KY 跌 3.6%、上海商銀也跌 3%，永豐金跌 2.9%，台新金、華南金、中信金都跌 2% 以上，國泰金、開發金、合庫金、新光金等全面收跌。