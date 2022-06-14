面板雙虎搶才 群創攜12所大學校院培育新世代人才

面板雙虎近年重視人才培育，群創 (3481-TW) 今 (14) 日宣布攜手國內 12 所大學校院，正式啟動「極致獨角獸計畫之群創人才方程式」計畫，將共同培育新世代人才，友達 (2409-TW) 董事長彭双浪日前則出席北科大畢業典禮演講，勉勵畢業生進入職場後，更要永續學習。

群創宣布將與南臺、崑山、遠東、長榮、樹德、正修、高苑、吳鳳、育達、敏實、明新、城市等國內 12 所大學校院合作，啟動人才培育計畫，擴大提升國際競爭力，群創總經理楊柱祥表示，人才是群創邁向 ESG 永續發展重要後盾，將貫徹 3Vs 經營策略中的 Share Value 永續核心社會共榮理念，落實人才培育。

群創指出，2014 年起持續深耕校園、產學攜手、扎根技職，累計過去八年共培育近千名優秀學生，今年極致獨角獸計畫將進一步提供學生獎助方案、職缺選擇，且經評核與學習發展，立即接軌就業，鼓勵畢業轉正且留任群創，朝工程師領域發展。

友達董事長彭双浪則以名譽博士回到母校北科大 (前身為台北工專) 進行專題演講，給予畢業生勉勵與祝福，他說，人生中有各種不同抉擇，每一個選擇都會創造未來不同的人生曲線，畢業只是第一條成功曲線，但學習不僅止於學校，不論繼續求學或進入職場，都需要永續學習，因為科學與知識會隨著時間不斷迭代演變。

彭双浪也分享成功三創，其中創新是從 0 到 1，新創是從 1 到 1+，而創業除了 1 到 1+，還需要有面對失敗不斷站起的勇氣，他也把人生比喻為一場馬拉松，認為從設定半馬 / 全馬目標開始，需持續練跑、尋求指導、解決受傷、飲食補給的問題等，透過短期、長期目標，不斷檢視自己、校準自己。