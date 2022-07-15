〈台股盤中〉台積電領軍半導體族群衝 收復14500點

由於美國聯準會 (Fed) 官員淡化升息 4 碼的市場預期，美股科技股賣壓緩和，加上台積電第二季獲利超乎預期，台股今 (15) 日下檔相對有撐，早盤一度翻黑，隨後在半導體族群的領軍下翻紅，令大盤漲點至上午 10 點鐘逐漸擴大，上漲超過 70 點，收復 14500 點關卡，預估成交值近 2300 億元。

由於晶圓代工龍頭台積電在法說會中報喜，除了上半年純益年增超過 6 成，並上修今年美元營收成長估達 34-36%，反映車用、資料中心需求穩健，並看好高效運算 (HPC) 將成主要成長動能，台積電開盤站回 480 元價位，激勵相關供應鏈，家登一度漲超過 6%，中砂和昇陽半導體漲半根停板上下，精材、漢磊、辛耘均漲 3%，旺矽、嘉晶和帆宣等也有 2% 上下漲幅。

儘管大立光在法說中直指，手機廠普遍對銷售預期都偏向悲觀，第三季雖有望逐月較上月好，但客戶下單量的確有變少，不過，光學鏡頭族群仍不示弱，先進光漲停，佳凌漲逾半根停板，新鉅科、大立光漲逾 3%，聯一光和亞光漲幅也在 2% 上下。

砷化鎵族群中，環宇 - KY 漲停，而全新、穩懋和宏捷科等穩在盤上。

而個股間也有不少中小股獲主力進駐，揚智漲停，榮剛漲逾 8%，金橋漲近 8%，安國、怡利電、順德、凌陽、AES-KY 均漲超過半根停板，晶宏、華孚、聯一光、精剛、健策、中光電和巨庭等有 4% 左右漲勢。

不過，元大投顧認為，科技大廠一致的保守展望，從個人到商用陸續蒙上陰霾，第三季電子恐旺季不旺，對台股後市影響性仍不可輕忽。

統一投顧則指出，台積電法說會後，費城半導體指數正面反應，台股有機會在低檔打出第二支腳，選股建議以跌深權值股、汽車零組件、綠能 / 儲能、網通與 IPC 和疫後消費為主。