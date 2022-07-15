鴻海入股紫光未先申請 傳政府可能開罰2500萬元

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (601138-CN) 斥資入股中國紫光集團，根據外電報導，鴻海恐遭政府開罰，路透今 (15) 日引述消息人士報導，鴻海集團未事先向投審會申請投資紫光集團，違反規定可能對鴻海開罰新台幣 2500 萬元。

鴻海 14 日公告，子公司工業富聯 Fii 斥資人民幣 53.8 億元 (約新台幣 238.3 億元)，間接取得中國紫光集團持股 9.8%，而鴻海持股工業富聯 84.02%，等同鴻海間接持有紫光 8.23% 股權。

經濟部投審會則指出，看到鴻海公告，但尚未收到申請；鴻海則回應，近期將依規定遞送申請文件。

中國媒體先前報導，工業富聯斥資人民幣 98 億元入股紫光，據了解，工業富聯是先投資興微基金 98 億元，此次再由興微實際拿出人民幣 53.8 億元參與此次紫光投資案。

股權架構來看，工業富聯持有興微基金 99.99% 股權，興微基金則斥資 53.8 億元轉投資晟粵廣州並持股 48.91%；晟粵廣州再轉投資北京智廣芯控股持股 20.04%，最終智廣芯通過司法重整取得紫光集團 100% 股權。

鴻海強調，此次由聯合體組建的投資平台智廣芯作出投資紫光集團的決定，興微基金投資決策委員會 (由基金管理人委派)，根據基金決策程序作出投資決策，決定興微基金作為有限合夥人投資晟粵廣州，晟粵廣州再投資智廣芯，從而最終投資於紫光集團。