〈台股盤前〉台積電報喜+金管會救市 大盤可望續彈向月線靠攏

台股昨 (14) 日開低走高，終場上漲 113.84 點，收在 14,438.52 點，5 日線及 10 日線皆失而復得。金管會祭出 2 招救市，加上美股今晨雖然漲跌互見，但台積電法說釋驚喜之下，費半喜漲近 2%，有助台股今日續彈，向月線靠攏。

台積電第 2 季淨利達到 2,370.3 億元，高於市場預期平均值，單季毛利率衝上 59.1%，也創歷史新高；展望第 3 季，預期季營收可望達 198 億至 206 億美元；以中間值 202 億美元計，將季增約 11%，優於市場預期，先進製程將扮演成業績成長動力。由於台積電法說報喜，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.85%，台積電現貨股價也備受期待。

昨天同步召開法說會的還有股王大立光，下半年受惠手機拉貨帶動，大立光預計 7 月營收將優於 6 月，8 月營收將優於 7 月，其中，7P、8P 等高階鏡頸，第三、四季有較多訂單，但是實際的出貨量要看客戶端銷售狀況而定。

不過，大立光董事長林恩平認為，在全球通膨陰影籠罩下，雖然在客戶的開案量變多，但所有客戶都很悲觀，目前相對於今年上半年供應鏈缺料，現在供應鏈問題是庫存比較嚴重，且可能會愈來愈嚴重；此說法是否影響股價值得留意。

金管會啟動首波穩定股市措施，包含鼓勵上市櫃公司實施庫藏股及放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍，救市時機引市場關注。金管會表示，出手主因考量台股跌幅及融資維持率，決議放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍，紓解投資人壓力。

整體來說，護國神山有機會拉抬台股持續向高檔月線挑戰，此外，新台幣在上半年大幅貶值，挹注電子股的業外匯兌收益，也將在半年報中陸續顯現，且科技族群前波先行反應景氣下行多已超跌，在國家隊進場作後盾下，大盤後市不必過分看淡。