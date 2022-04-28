印尼擴大棕櫚油出口禁令 恐進一步推升全球食品價格

印尼經濟事務協調部長 Airlangga Hartarto 周三 (27 日) 表示，印尼擴大了棕櫚油的出口禁令範圍，將粗棕櫚油 (crude palm oil)、精煉棕櫚油 (RBD palm oil) 及用過的食用油均納入，這一政策急轉彎讓市場震驚。

這項新政策將從周四開始實施，直到印尼國內食用油價格回落。僅僅在一天前，印尼方面稱只會禁止棕櫚液油 (palm olein) 出口。

Hartarto 在一份簡短的聲明中說，這一變化「符合總統的決定」，是在考慮了民眾的回饋及意見後所做出。

印尼總統佐科威 (Joko Widodo) 在另一份聲明表示，一旦國內需求得到滿足，出口禁令將解除，滿足人民的基本需求是更重要的優先事項。

馬來西亞交易所的棕櫚油期貨周三飆升 9.8%，因為一些市場參與者擔心，印尼出口商無法在禁令開始前及時將其產品上船。影響所及，芝加哥豆油期貨上漲逾 4% 至歷史新高。

印尼政策的頻繁變化，引發了市場對其政策穩定性的擔憂。印尼是重要的大宗商品供應國，之前曾對鎳和煤炭出口實施限制。

但禁令的最新變化，仍令業內消息人士和貿易商感到震驚。

因事涉敏感不願具名的產業人士表示，希望此項禁令短期內就能達到效果，避免傷害行業。另一位全球貿易商說，每一種植物油都在暴漲，在印尼新政策下，確保 5 月裝運的任何植物油供應，都是一個挑戰。