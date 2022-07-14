阿里巴巴扛不住中國監管打壓 傳裁掉逾三成交易團隊員工

路透周四（14 日）援引多名知情人士消息報導，在中國政府全面監管打壓大幅放緩阿里巴巴的交易步伐後，阿里巴巴將其內部交易團隊員工裁掉逾三分之一。

其中有兩名知情人士表示，阿里巴巴計劃將其戰略投資團隊從目前的 110 多人（主要在中國）削減至約 70 人左右，並稱該公司已經通知大批員工裁員消息。

知情人士還說，此次裁員主要涉及中國中高層，不過交易團隊在香港也有員工，因此裁員也可能涉及香港。

截稿前，阿里巴巴對此並未立即回應置評請求。阿里巴巴 ADR(BABA-US) 盤前上漲 0.69%，每股暫報 109.85 美元；而阿里巴巴 (9988-HK) 香港股價周四收漲 1.21%，報 108.70 港元。

中國國家市場監管總局上周日對阿里巴巴、騰訊等多家公司開罰，原因是這些公司未能遵守有關交易披露的反壟斷規定。

監管部門的打擊再加上經濟放緩，令多數中國網路公司的銷售成長大幅放慢、股價暴跌，新的融資與業務擴張變得更加困難，進而迫使阿里巴巴、騰訊等公司想方設法削減營運成本。

據媒體先前報導，阿里巴巴從今年 2 月開始從其他業務部門裁員，最終可能會裁員逾 15%，約 3.9 萬名員工，此外，騰訊今年 3 月也傳出裁員消息，主因是中國政府的打擊行動與疫情限制營運成長，外界認為這是他們最大一輪的裁員。騰訊 (0700-HK) 周四香港股價收跌 0.12%，報 335 港元。