經濟部調整太陽光電費率規定 下半年得適用上半年費率

經濟部能源局今 (28) 日公告，考量疫情持續引發原物料價格波動，影響太陽光電供需市場，同時反映國內需求、淨零轉型目標，將檢討調整太陽光電費率規定，其中適用 111 年度第 2 期上限費率者，得適用 111 年第 1 期上限費率，意即讓 111 年度全年費率一致。

經濟部表示，基於國內太陽光電產業仍持續受疫情衍生的缺工、缺料影響，為兼顧躉購制度、設置目標達成，經召開「再生能源電能躉購費率審定會」檢討調整太陽光電費率規定後，決定將修正 108、110、111 年度「再生能源電能躉購費率及其計算公式」，針對太陽光電部分進行調整。

本次修正重點，經濟部說，適用 111 年度第 2 期上限費率者，得適用 111 年第 1 期上限費率，主要考量整體建置成本上漲幅度超出預期、下半年物價波動趨勢與幅度尚不明確，為持續鼓勵業者設置，將由政府與業者共同分攤原物料上漲之不確定風險。

經濟部進一步指出，本次修正 111 年度費率公告後，採費率適用方式將使其效果等同 111 年度全年費率一致，給予業者彈性空間，以因應市場變化。

此外，經濟部也針對大型案場加速設置獎勵機制，對 110、111 年度裝置容量 10MW 以上及 5-10MW 併聯 69kV 以上供電線路，且有設置或共用升壓站者，規定在取得籌設許可後，21 個月內完工者加計額外費率每度 0.0538 元，或 18 個月內完工者加計額外費率每度 0.1075 元，提高誘因，並加速太陽光電建設。