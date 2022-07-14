台股急拉站上14400點 三大法人聯手買超34.76億元

美國通膨數據爆表，台股今 (14) 日早盤開低，一度下挫 165 點，但隨著電子權值股回穩，大盤急拉翻紅，航運股也獲資金點火，惟金融股偏弱，加權指數終場上漲 113 點，收在 14438 點，短均失而復得，成交值 2089.99 億元。三大法人同站買方，合計買超 34.76 億元。

觀察三大法人今天資金變動情形，外資持續買超 5.61 億元；投信買超 13.74 億元，為連 15 買；自營商也買超 15.31 億元。三大法人合計買超 34.76 億元。

台積電法說會登場，早盤遇壓一度挫逾 1%，隨後在買盤力挺下強勢翻紅，終場漲近 1%，收 475 元；鴻海表現強勢，一度上漲逾 3%，衝上 106 元，耗時 8 個交易日完成填息，終場則收 105 元；聯發科、聯電、研華、瑞昱、日月光投控等電子權值股同步走揚。

大立光與台積電同日舉行法說會，吸引買盤進場押寶，股價一度勁揚逾 4%，衝上 1945 元，創 3 個半月新高，終場漲勢略收斂，以 1905 元作收，在股王領軍下，光學族群集體上攻，佳凌、先進光亮燈漲停，今國光、亞光、玉晶光等多檔漲勢也相當凌厲。

協禧近期順利獲得韓系車用電池大廠通過認證，有助明年出貨爆發性成長，協禧昨天噴漲停後，今天買盤持續湧入散熱股，包括協禧、雙鴻、健策均大漲逾半根停板，元山、泰碩、力致、建準等也有 1-3% 的漲幅。