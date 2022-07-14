台股急拉站上14400點 三大法人聯手買超34.76億元

台股急拉站上14400點 三大法人聯手買超34.76億元。(鉅亨網資料照)
台股急拉站上14400點 三大法人聯手買超34.76億元。(鉅亨網資料照)

美國通膨數據爆表，台股今 (14) 日早盤開低，一度下挫 165 點，但隨著電子權值股回穩，大盤急拉翻紅，航運股也獲資金點火，惟金融股偏弱，加權指數終場上漲 113 點，收在 14438 點，短均失而復得，成交值 2089.99 億元。三大法人同站買方，合計買超 34.76 億元。

觀察三大法人今天資金變動情形，外資持續買超 5.61 億元；投信買超 13.74 億元，為連 15 買；自營商也買超 15.31 億元。三大法人合計買超 34.76 億元。

台積電法說會登場，早盤遇壓一度挫逾 1%，隨後在買盤力挺下強勢翻紅，終場漲近 1%，收 475 元；鴻海表現強勢，一度上漲逾 3%，衝上 106 元，耗時 8 個交易日完成填息，終場則收 105 元；聯發科、聯電、研華、瑞昱、日月光投控等電子權值股同步走揚。

大立光與台積電同日舉行法說會，吸引買盤進場押寶，股價一度勁揚逾 4%，衝上 1945 元，創 3 個半月新高，終場漲勢略收斂，以 1905 元作收，在股王領軍下，光學族群集體上攻，佳凌、先進光亮燈漲停，今國光、亞光、玉晶光等多檔漲勢也相當凌厲。

協禧近期順利獲得韓系車用電池大廠通過認證，有助明年出貨爆發性成長，協禧昨天噴漲停後，今天買盤持續湧入散熱股，包括協禧、雙鴻、健策均大漲逾半根停板，元山、泰碩、力致、建準等也有 1-3% 的漲幅。

延伸閱讀

相關新聞