FIRE風潮夯 新鮮人靠「三力」無痛儲備人生第一桶金

畢業季一過，許多社會新鮮人正式邁入職場，也將領到人生中第一份薪水，在 FIRE (財務自由) 風潮的影響下，理財投資風氣大盛，永達保險經紀人提醒，高報酬等於高風險，理財不等於投資，新鮮人的薪資雖然不高，但善用「時間力」等三力，就能發揮滾雪球般的效應，無痛為自己存下人生第一桶金。

通貨膨脹持續高漲，消費者物價指數 (CPI) 一路攀升，面對一去不回頭的物價、被通膨吃掉的薪資，理財規劃更是迫在眉睫，即便是口袋不深的社會新鮮人也不能輕忽。永達保經建議，對社會新鮮人而言，在不影響生活的情況下，善用「時間力」、「持續力」及「複利力」，就能無痛為自己預先儲備人生的第一桶金。

一、 時間力－預先準備、提早規劃

依照當前的收入與支出情況，預先設定一個目標金額，拉長準備時間，可以降低儲備壓力，同時還能享受時間複利的效益，當經濟能力有所提升，即可再提高儲備的金額。

二、 持續力－定期定額、年年累積

不要總想著當存摺累積到一定額度再來規劃儲蓄，這樣的儲蓄方式不穩定、不確定，如果錢在累積到一定額度的過程中花掉了呢？即便每個月能夠儲備的金額不高，但只要每年定期定額強迫儲蓄，按部就班地執行下來，也一定可以累積一桶金。

三、 複利力－選對工具、積少成多

必須選擇能夠保證「活多久、領多久」的工具，這樣才能夠拉長複利的效益，透過時間複利讓錢滾錢，進而積少成多。

永達保經叮嚀，買保險不是多一份開銷，而是未來多一份保障，建議可以投保 10 年期或 20 年期的利率變動型終身壽險，定期定額繳交保費，拉長準備時間、降低壓力，穩健地增加資產厚度。