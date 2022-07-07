職場菜鳥規劃保險有撇步 掌握兩原則、兩險種建構保障網

社會新鮮人正式踏入職場後，該如何規劃保險保障呢？保誠人壽建議，預算有限的新鮮人，先以「低保費、高保障」的意外險與定期壽險建構保障基礎，用來因應未知的風險。

事實上，初入職場通常收入有限，根據勞動部調查，110 年大學應屆畢業生平均月薪約台幣 35000 元，在可支配所得有限的情況下，抵抗風險的能力相對也較低。

保誠人壽表示，對於預算有限的新鮮人來說，保險規劃掌握「低保費、高保障」原則，而意外險與定期壽險建構保障基礎，如果已有意外險，可規劃重大疾病和癌症保障等健康醫療險，因應疾病逐漸年輕化的趨勢，加強醫療保障。

如果還行有餘力，則可利用薪水的 10~20%，選擇兼具保障與資產累積功能的分紅保單或投資型保單，為人生的目標儲蓄。

保誠人壽表示，社會新鮮人幾乎都是「數位原住民」，習慣使用網路及數位工具。剛開始接觸保險的新鮮人，可選擇即時便利的網路投保建構基礎保障。

保誠人壽指出，網路投保平台提供符合年輕世代習慣網路購物的操作介面與方式，可在平台上選擇多元的保險商品，其中包含獨家創新的健康保障商品，例如「e 把照一年期長期照顧健康保險」與「e 保庇健康保險」可幫助新鮮人以較低負擔的保費建構醫療保障。



