〈群益投資展望〉台股續殺機率低 短期資金、長線布局教戰

群益投信今 (14) 日舉行第三季投資展望會時表示，台股多重利空已陸續反應，在籌碼清洗與評價超跌後，持續殺低機率較低，尤其本益比來到低位、科技創新趨勢撐腰，台股長期向上趨勢不變，但短期資金與長線布局的選股策略有別。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，今 (2022) 年以來，台股走勢每一波反彈高點都低於前一波，而且反彈過後再創新低，代表盤勢處於空方格局，並於 7 月初跌破「萬四」，外資今年賣超來到近兆元，期間融資餘額降至 2 千億以下，維持率降到 140% 以下，大盤本益比 11 倍，皆來到近年低點，散戶、主力、法人的停損與斷頭賣壓使得股價波動加劇，但通膨、升息、衰退、俄烏、封城、庫存調整的多重利空已陸續反應，在籌碼清洗與評價超跌後持續殺低機率較低。

黃俊斌表示，台股長期趨勢往上不變，因此，大盤拉回就是買點，其中科技電子股一直扮演要角，掌握科技趨勢，預視科技產業投資商機，仍是台股第 3 季投資重點。

黃俊斌指出，俄烏戰爭時間拉長、原物料大漲，讓通膨降溫成為聯準會首要目標、但過度升息又將影響經濟發展，市場面臨通膨降溫與經濟成長的相互糾葛局面。同時通膨高漲讓歐、美、中等大國的消費力道減弱，也牽動電子產業供應鏈的秩序調整。

黃俊斌進一步表示，中國手機需求持續下滑，零組件庫存升高，帶動供應鏈庫存調整。與此同時也看到 PC、NB 需求疲弱之現象，再度使得電子產業庫存調整期延長。半導體產業受到手機、PC 需求不佳，供需面臨調整，進入庫存調整的循環結構，另外高速運算相關的應用也傳出新品遞延的訊息，都讓整體產業進入庫存調整的循環結構，惟股價已大致反映上述不利因素，短期將有機會創造出反彈的契機。中長期仍待產業基本面落底後，資金未來仍將朝具備高成長性的產業，例如：5G、電動車、高速運算等應用發展。



黃俊斌認為，短期資金將轉往受惠晶片趨緩有利出貨量成長的產業，例如：工業電腦、網通；另外，能源短缺將是中長期趨勢，相關綠能、儲能的產業也將受資金青睞。