中國遊戲股迎春燕 當局對遊戲產業審查曝鬆綁跡象

中國遊戲股包括 B 站（Bilibili、嗶哩嗶哩）、金山軟體等周三（13 日）走高，日前中國監管部門批准幾十款遊戲發行，為網路遊戲版號在長期停發後連續兩個月審核批准，意味著對該行業一些不利因素可能正在緩解。

然而，中國國家新聞出版署周二（12 日）公布的名單中不包括遊戲巨頭騰訊 (0700-HK) 與網易(9999-HK)，騰訊周三香港股價收跌 0.71%，報 335.40 港元，網易收漲 1.83%，報 138.90 港元。

該監管機構宣布共有 67 款遊戲獲批發行，其中包括 B 站、金山軟體與創夢天地三家公司的遊戲，這些公司股價也受消息提振紛紛走揚。B 站 (9626-HK) 周三港股收漲 3.52%，報 194 港元；金山軟體 (3888-HK) 收漲 3.5%，報 28.10 港元；創夢天地 (1119-HK) 收漲 2.17%，報 4.71 港元。

這是今年中國發放的第三批遊戲版號，之前網絡遊戲批文曾經歷長達九個月的停發，令投資者感到不安，也拖累了遊戲公司股價。

華爾街分析師紛紛認為，中國開始逐漸鬆綁對該產業的打壓。

以 Thomas Chong 為首的 Jefferies 分析師團隊在報告中表示：「連續兩個月發放版號應能化解市場對行業趨勢的擔憂。高品質的內容是新遊戲未來能夠發行的一個關鍵因素」。另外 Chong 指出，騰訊、網易與 B 站等公司，將受惠遊戲審批帶來的曝光率。

Niko Partners 資深分析師 Daniel Ahmad 表示，每個月都有新一批遊戲過審，這是對該產業的正面跡象，不過這僅止於中國國內的遊戲。

Ahmad 說：「根據歷史先例，我們確實希望在不久的將來看到首批外國開發商的遊戲獲當局批准」。

截稿前，B 站 (BILI-US) 周三美股盤中上漲 2.27%，每股暫報 24.82 美元；網易 (NTES-US) 上漲 3.92%，每股暫報 89.88 美元，騰訊 (TCEHY-US) 下跌 1.23%，每股暫報 42.51 美元。