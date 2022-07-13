購屋者集體拒還房貸 中國房市危機加速向金融業蔓延

中國購房者集體拒還房貸，目前已有 22 座城市出現這種現象，原因是屋主不滿開發商拖延交屋，凸顯房市危機可能進一步向金融業蔓延。

花旗分析師周三（13 日）發送報告的顯示，截至周二，在經歷長期停工後，35 個建案的購房者，不惜影響個人信用紀錄，決定停止償還房貸，這些建案遍布中國 22 座城市。

界面新聞報導，一位「武漢美好香域花境」屋主感嘆：「2019 年背負房貸，2022 年換來無家可歸，都勸我們不急好好等著，等開發商緩過來，等承建方全面復工，半年過去了，一年過去了，依然沒有好轉。」

「武漢美好香域花境」二期全體購屋者周日發布「強制停貸告知書」，申請自 11 月 1 日起停止向銀行償還個人貸款，並聲稱自去年 7 月起，該建案已停工一年，延期交屋七個月。這些屋主說，停止支付房貸，是迫不得已的選擇。

這一年多，這群購屋者用盡所有途徑，希望開發商復工，讓業主早日收房，但直到今天，這些方式都以失敗告終，建案依然沒有任何進展。

Griffin Chan 等花旗分析師等在報告中表示，如今是社會穩定的關鍵時刻，理論上頭期款可緩衝金融風險，但若屋主違約，未交付物件將面臨買家難尋、銀行無法收回資金等問題。

該報告並引述克而瑞的數據，截至去年，24 個重點城市延後交付的物件達到 186,000 套，占去年新屋銷售量的比率為 9%。

花旗表示，屋主集體拒還房貸，也會導致銀行呆帳增加，中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國工商銀行等國有銀行可能面臨更多風險。具花旗估算，屋主拒還房貸導致的銀行呆帳，最終可能達到人民幣 5,610 億元（830 億美元）。

購房者不惜冒影響個人信用風險，也要拒絕支付房貸，凸顯房市風暴已影響中產階級，威脅社會穩定。此前已在處理開發商債務問題的商業銀行，如今也必須為購房者違約做好準備。

與此同時，中國恒大、融創中國、世茂、佳兆業、中國奧園等地產股，周一正式被踢出恒生指數。此舉意味著房地產巨擘在資本市場融資變得更加困難，長期以來，房地產企業依賴調周轉和杠桿，失去資本市場輸血，這些企業的「錢途堪憂」。