〈陸港盤後〉上半年中國出口亮麗 A股三大指數齊揚

中國 A 股三大指數周三（13 日）收盤齊揚，創業板指大漲逾 1.6%，原因是上半年中國出口躍增 13%，外貿有望穩定成長，且上海疫情出現趨緩跡象。

證券時報報導，滬指周三收盤微漲 0.09% 至 3,284.29 點，深成指漲 0.56% 至 12,508.89 點，創業板指勁漲 1.63% 至 2,746.86 點。兩市成交額合計人民幣（下同）9,423 億元，「北向資金」淨流出 68.74 億元。

交通設施、電力、工程機械、旅遊、建材、建築、地產等類股走高，風電、光電、儲能、智慧電網、BIPV 等族群表現活躍。

香港恒生指數收盤跌 0.22%，恒生科技指數漲 0.51%。

中國海關總署周三發布的數據顯示，上半年貨物貿易進出口總額為 19.8 兆元，較去年同期增長 9.4%，其中出口為 11.14 兆元，躍增 13.2%。

海關總署新聞發言人李魁文表示，上半年進出口展現較強韌性，第 1 季平穩開局，5、6 月迅速扭轉 4 月增幅縮小趨勢，為全年外貿「保穩提質」打下堅實基礎。

李魁文說，中國經濟韌性強、潛力足的基本面未改變。隨著「穩經濟」一攬子政策見效，企業有序復工復產，外貿仍有望穩定增長。

上海市衛健委周三通報，周二新增 55 例確診病例，周一為 59 例。雖然單日新增病例數遠高於上周的個位數，但已不再大幅上升，且新增病例都在隔離管控中發現。

國金證券指出，近期 A 股市場反升力道減弱，換手率也下降。4 月底以來，市場反彈的主要驅動力，來自國內疫情緩和、防控政策改善，以及當局密集提出逆周期政策。

國金證券說，信心回升是這一輪反彈的核心因素，但目前信心進一步回升的力量減弱，加上市場進入半年財報預告期，短期內股市反彈可能面臨波折。