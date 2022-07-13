指揮中心：口罩令不鬆綁 數位健康證明新增美、日SHC格式

Omicron 亞型變異株 BA.4、BA.5 持續肆虐全球，國內已出現 4 例本土 BA.5 病例，指揮中心發言人莊人祥今 (13) 日表示，可能 8、9 月時會有一波流行，雖對台灣影響不會太大，但口罩令仍不打算鬆綁；隨著邊境管制陸續開放，指揮中心宣布，數位新冠病毒健康證明系統新增美、日、加、澳等國採用的 SHC 格式，預計明 (14) 日上午 8 點完成。

莊人祥說明，BA.4、BA.5 變異株在各國都有發現，原先研判會有一小波的流行，但事實上，死亡數並沒有增加、甚至更低，台灣方面因有追加劑的防護，國人大多是近半年內施打的，與其他國家接種時間久遠較為不同。

莊人祥表示，根據研究顯示，BA.4、BA.5 至少要超過 3 成本土病例，才會有開始再往上流行，雖然台灣開始出現本土，但量還沒有偵測出來，因此，可能 8 月、甚至 9 月時才會有一小波流行，目前來看，對台灣影響不會太大。

面對變異株的威脅，莊人祥強調，台灣口罩政策沒有打算要放鬆，就是希望透過這些戴口罩、勤洗手、保持社交距離、施打疫苗等方式，繼續防堵疫情上升。

指揮中心說明，衛福部已於今年 5 月 20 日加入由美國為首的國際組織 VCI(Vaccination Credential Initiative)，因此可發行 Smart Health Card(SHC) 格式數位證明並取得認證，此次「數位新冠病毒健康證明」系統版本更新，將新增核發 SHC 格式的數位證明功能。

指揮中心指出，新增核發 SHC 格式的數位證明，符合美國 (部分州)、加拿大、日本及澳洲 (雪梨) 等與我國頻繁交流的國家旅行使用，提供民眾更廣泛選擇。數位證明查驗程式可查驗 EU 及 SHC 兩種格式，不需切換。