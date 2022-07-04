國際旅遊觀光鬆綁 銀行競推信用卡促刷商機搶客

各國陸續開放觀光旅遊，銀行信用卡相關刷卡優惠也陸續出爐，包括第一銀行、華南銀行都有促刷優惠出爐，提供外幣換匯與旅行社刷卡分期回饋等優惠。

一銀旗下的「GLORY + 世界卡」、「商旅卡」提供卡友享有換匯與信用卡雙重優惠，於全台第一銀行臨櫃出示信用卡購買美元、加幣、英鎊、日圓、港幣、澳幣與人民幣等外幣現鈔享最優減 5 分專屬優惠。

如果持「桃園市市民卡聯名卡 / 桃園市認同卡」外幣消費最高享 5% 回饋，鈦金商旅卡及雙幣卡外幣加碼最高 2.7% 回饋。

另外，看好國人對於日本旅遊的情有獨鍾，一銀信用卡也提供機票、海外飯店或團體行程最高享 3,500 元回饋，指定卡加碼外幣消費回饋，再送旅遊平安險及機場週邊免費停車。

在旅行社部分，一銀與雄獅、可樂與易遊網等知名旅行社，刷卡分期滿額最高回饋 3500 元；喜愛海外自助旅行的卡友，於長榮、華航與星宇等熱門航空公司刷卡購買機票，或於國內外訂房網 Booking.com、Agoda、Klook 等刷卡訂房，滿額最高享 5% 回饋。

華銀的「華南大玩家，FUN 遊世界趣」，7 月至 9 月持華銀信用卡至國內旅行社、飯店住宿、訂房網及指定 五大航空累積消費滿額，最高就能獲得 1000 元超商現金抵用券或行李箱。

另外，12 月底前持華銀信用卡至可樂旅遊訂購高鐵假期全系列商品，輸入指 定優惠代碼還可享 95 折優惠。