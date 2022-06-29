觀光局：國旅補助預算有限 名額用罄前兩週會公告

交通部觀光局推出「悠遊國旅」補助方案將於 7 月 15 日啟動，不過，施行要點迄今仍未公布，引起旅遊業者抱怨，觀光局主任秘書林佩君今 (29) 日表示，方案須經行政院最後確認，預計這兩天就會公布細節；由於自由行及團體旅行補助預算有限，額度將會在用罄前 2 周公告，以免向隅。

對於外界擔憂，林佩君表示，觀光局推出悠遊國旅方案，6 月就已完成規劃，不過，此項振興國旅措施原先預計要在今年第四季才推出，但因業界很期待，所以將時程提前，目前政院正在做相關確認，最快這兩天會對外公布。

林佩君透露，在觀光遊樂業方面，只要登錄簡單資訊，包括民眾的身分證字號、姓名、連絡電話等，就可以預約，現場享受入園折扣。

旅宿業補助則是比照過去振興國旅的方式，以身分證字號為主，入住時以身分證或健保卡等，證明住客身份即可。林佩君指出，目前已開始募集業者名單，為自願參加，後續會公布在觀光局官網「悠遊國旅」專區。

林佩君進一步指出，自由行每房每晚最高補助 1300 元，為避免預定後實際入住預算用罄，觀光局每天都會監控預算支用狀況，會提前於用罄前兩周公布，讓民眾決定是否維持旅行規劃，相當於「先搶先贏」。

團體旅遊補助方面，第一階段自 7 月 15 日至 9 月 30 日止，申請團數以 20 團為限，設有分公司者每家分公司可再增加 3 團；第二階段自 10 月 1 日至 12 月 15 日止，申請團數以 15 團為限，設有分公司者每家分公司可再增加 2 團。