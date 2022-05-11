每年電信連線品質不佳申訴逾6成 NCC拍板設立電消中心

NCC(國家通訊委員會) 統計，每年電信消費申訴案件中，最多的是連線品質不佳，比重超過 6 成，為增加消費者申訴管道，NCC 今 (11) 日通過「電信消費爭議處理中心」(電消中心) 組織章程，將由 7 家電信事業業者共同成立，預計 6、7 月正式營運，目標未來每個申訴案件可在 1 個月內處理完畢。

NCC 說明，過去電信消費爭議共有 4 個管道，包括 NCC、電信業者、消保團體、地方政府消服中心，為讓消費者有更快速的解決機制，因此新增電消中心。

據 NCC 統計，2018 年電信市場掀起 499 低價資費大戰，當年申訴案件量高達 7000 多件，不過近年則已降至 5000-5500 件，其中以連線品質不佳的項目最多，比重超過 6 成。

NCC 表示，由於電信消費爭議金額不高，但案件量多，因此加入電信消費爭議處理中心的業者，依規定有三大條件，包括有提供語音或數據服務、年營業額超過新台幣 1 億元，以及每年申訴案件超過達 600 件或是所有電信事業申訴排名達 4 分之 3 以上。

依照 NCC 認定的電信事業業者，包括中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣大 (3045-TW)、亞太電 (3682-TW)、台灣之星、台灣固網、新世紀資通等，此外，NCC 後續也會視電消中心的調處委員是否適合，必要時將予以更換，且每年需要對外公布處理消費爭議的類型、金額及處理狀況。