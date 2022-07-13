饗賓餐旅斥8億元建食材中心 拚2025年百億營收

連鎖餐飲集團饗賓餐旅今 (13) 日舉辦嘉義食材中心開工動土典禮，初期投資 8 億元，透過三階段開發，將打造成台灣的食材中心，饗賓預期，嘉義食材中心將成未來重要成長動能，並立下 2025 年達年營業額百億元的經營目標。

饗賓在嘉義馬稠後產業園區取得 15098 坪的產業用地，預計興建總樓地板面積 3000 坪的嘉義食材中心，設計 12 處碼頭裝卸口、約 7000 板冷凍冷藏儲位，未來除低溫倉和和冷鏈物流外，也將規劃食材前處理中心。

饗賓董事長陳啓昌表示，嘉義食材中心將與當地農民深化契作，可有效縮短食材從產地到餐桌距離、落實食安溯源管理，並達到提供農民穩定收益並整合在地資源的效益。

饗賓過去已在桃園青埔啟用總部暨中央廚房桃園廠，桃園廠樓地板面積約 3000 坪、倉儲空間 500 板，除了辦公室和倉儲，也具備食材加工、食安實驗室、物流等功能，每月自檢樣品約 1000 件，而同廠區尚有饗農班、洗衣廠和倉儲廠等。

目前饗賓旗下共有饗食天堂、饗饗、旭集、果然匯、開飯川食堂、饗泰多、真珠和小福利火鍋會所等 8 個品牌，全台共 55 家分店，以及饗帶走外帶外送、饗在家冷凍食品兩大電商平台。

儘管今年仍有疫情干擾，但饗賓表示，下半年仍將按計畫在台北 101 的 86 樓開創全新品牌「饗」，今年全年營收預計可達到 50 億元的目標、全年來客數上看 800 萬人次。